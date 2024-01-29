КАН-2023, 1/8 финала

Египет – ДР Конго – 1:1 (по пенальти – 7:8)

Голы: Мохамед, 45+1 – Элиа, 37

Египет и ДР Конго провели групповой этап без побед. Неудивительно, что в очном матче основное время тоже не определило победителя. Равная игра равных соперников. Египтяне на этом турнире испытывают проблемы с обороной, а конголезцы – с реализацией моментов.

Гвинея вырвала победу над Экваториальной Гвинеей и вышла в 1/4 финала КАН – лучший бомбардир не забил пенальти

"Фараоны" активно начали, но не забили. А в середине первого тайма пропустили досадный гол, выключившись из борьбы. Подопечные Руя Витории апеллировали к арбитру, пока ДРК разыгрывала аут. Вброс на Висса, тот простреливает, а Элиа после рикошета заносит мяч в ворота.

Египет ответил перед перерывом. Батубинсика в собственной штрафной заехал локтем по лицу Хегази и привез пенальти – Мохамед его реализовал. Не Салах, конечно, а Мостафа. Пока Салах лечится в Англии, его партнер забивает в каждом матче.

Во втором тайме Конго немного интереснее атаковало, однако явного преимущества не имела ни одна из команд. Матч перешел в овертаймы. Египет остался в меньшинстве после второй желтой для Хамди. ДРК снова была ближе к голу, но египтянам удалось выстоять.

Серия пенальти была длинной, а решили все голкиперы. Правда, не в том смысле, как можно было подумать. Они не потянули ни одного удара из 18. Дошел черед бить вратарям. Габаски попал в перекладину, а Мпаси попал в цель. ДР Конго вышла в четвертьфинал, где встретится с Гвинеей.