Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как украинский дуэт пытается добыть для Жироны квалификацию в групповой раунд Лиги чемпионов следующего сезона.

Не так давно Жирона была главным преследователем Реала. Однако за последние семь матчей удалось набрать лишь 7 очков из 21-го возможного. Теперь приходится переживать за место в топ-4, на которое также посягают Атлетико и Атлетик из Бильбао.

У Бетиса более скромные задачи – место в еврокубках. Впрочем, подопечные Мануэля Пеллегрини также идут к этому не очень успешно. Сегодня они могли надеяться на исторический аспект. Жирона никогда не побеждала "бетикос" в рамках Ла Лиги. За всю историю противостояний было лишь две победы нынешней команды двух игроков сборной Украины. Последний раз такое случалось ровно 14 лет назад. Тогда оба клуба находились в Сегунде.

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Атакующий потенциал хозяев потерпел большой удар. Савио пропускал отчетный матч из-за перебора желтых карточек. Это одновременно один из лучших ассистентов и бомбардиров команды. Даже возвращение Виктора Цыганкова не могло компенсировать такую потерю. На старте игры украинец очень старался, но большинство его попыток обострить завершались ударами по ногам от соперника.

Полтайма футбол был максимально стерильным – ноль ударов, ноль моментов, даже ноль угловых. Это многое говорит об игре. Команды просто перекатывали мяч между штрафными площадками. Пошатнул такое "сухое" равновесие Перес, чей удар с острого угла был слишком далеким от успеха.

Ответ Жироны, казалось, также не был по-настоящему опасным. Артем Довбик бил головой после навеса от Коуто. Однако вмешался VAR. Ассистенты пригласили Хиля Мансано к монитору. На повторе уже четко видно, что после удара украинца мяч попал в высоко поднятую руку защитника. Пенальти. Наш земляк сам пошел бить с 11-ти метров и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам. Это первый гол Довбика за два месяца и 15-й в нынешнем сезоне.

Здесь уже игра стала более оживленной. Команды обменялись парочкой моментов. Когда до перерыва оставались какие-то секунды, Бетис забил. Это произошло благодаря ужасной ошибке Давида Лопеса. Вместо передачи на кого-то из партнеров защитник выложил мяч точно на Виллиана Жозе. До ворот было более 30 метров, но голкипер уже вышел слишком далеко, а нападающий гостей без проблем попал в цель.

На старте второй половины украинский дуэт разрезал оборону. Цыганков классно оторвался от опекуна и вырезал передачу на дальний угол. Там Довбик не смог переиграть голкипера, но от разочарования спас офсайд, в котором находился Артем. Бетису стоило бы сделать выводы. А так спустя десять минут Цыганков снова выполнил ключевую передачу. На сей раз он отдал на Коуто, который уже ассистировал Довбыку. На сей раз форвард и в правильном положении находился, и легко переправил мяч в сетку. 16-й гол украинца в сезоне, он догнал лучших бомбардиров Ла Лиги – Беллингема и Будимира.

Если наши земляки делали игру впереди, то в защите Жирона сегодня привозила. Еще и у Бетиса нашелся свой герой. Навес с фланга стал сюрпризом для хозяев. Давид Лопес демонстрировал какую-то акробатику, а не попытку прервать подачу. В итоге, Виллиан Жозе получил мяч посреди штрафной, спокойно прицелился и оформил дубль, во второй раз сравняв счет.

Неудивительно, что наставник Жироны вскоре снял с игры Лопеса. Однако вместе с ним также ушли Порту и Цыганков. А это уже изрядно повлияло на попытки команды построить что-то в атаке, где уже было два центрфорварда – к Довбику присоединился Стуани. В конце концов, тактика "двух башен" сработала. После заброса в штрафную Довбик укротил мяч, а Стуани переправил его в сетку. Артем не получил ассист, потому что уругваец не смог забить с первой попытки – только после добивания.

Таким образом Жирона впервые обыграла Бетис рамках Ла Лиги. Команда украинцев закрепилась на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Испании, имея уже 65 очков. "Бетикос" потерпели четвертое поражение подряд и сейчас расположились на седьмой строчке.