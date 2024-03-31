"Я волновался за нашу игру. У нас есть перерыв, чтобы подготовиться к следующей. Цель настолько велика, что маленькие цели, которых мы достигаем на этом пути, остаются там.

Дубль Довбика в видеообзоре матча Жирона – Бетис – 3:2

Сегодня была сложная игра, одиннадцатка Бетиса была полна лучших игроков, Иско был на великолепном уровне.... Я очень горжусь своими игроками. Вы видите, как они порой страдают, но получают удовольствие от игры с мячом.

Довбик? Он переместился на вершину бомбардирских таблиц, но он мыслит, как Стуани, а они несут ответственность за то, чтобы команда могла играть и играть хорошо. Они первыми начинают прессинговать и ищут пространство между линиями для передачи, чтобы дать команде игру. Ни он, ни я не волновались. Если он снял бремя с плеч, то тем лучше, но я всегда видел в нем хорошего игрока. Мы не можем контролировать шум извне, но мы показываем ему видео со всеми вещами, которые он делает хорошо, а их очень много", – цитирует наставника Marca.

Напомним, Артем Довбик прервал восьмиматчевую сухую серию, оформив в ворота Бетиса дубль. Сейчас у украинского форварда 16 голов в 28 матчах Ла Лиги за Жирону.

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