Украинские легионеры в Ла Лиге потерпели сокрушительные поражения в 8 туре. "Футбол 24" рассказывает о реакции испанских СМИ и фанатов.

Жирона разгромно уступила Реалу и потеряла лидерство. Виктор Цыганков запомнился, прежде всего, потерянным моментом при счете 0:0. В конце концов он провел на поле всего 45 минут из-за повреждения. Тогда как Артем Довбык разозлил некоторых фанатов "бело-красных" своим очевидным недостатком.

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Испанские СМИ писали об ограблении хозяев руками Беллингема, а также пытались понять причины варварского фола Начо. Как выяснилось, центрбек Реала – рецидивист.

Роман Яремчук тоже не может похвастаться хорошими результатами. Бетис разбил обескровленную травмами Валенсию, а наш форвард был заменен в перерыве. Получив одновременно первые критические отзывы от валенсийской прессы. Чем упрекнули Роману, смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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