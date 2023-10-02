Яремчук летом переехал в Валенсию, но первого матча ждал долго. На неделе украинец дебютировал за новую команду со скамейки запасных, а сегодня впервые вышел в стартовом составе. "Летучие мыши" большинство времени проводили без мяча и располагались по схеме 4-4-2. Роман действовал в паре форвардов поближе к левому флангу.

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Валенсия не имела идей в позиционной атаке и не показала качественных контратак. После перехватов все сводилось к забросам вперед в направлении Яремчука. Ему было невероятно сложно: нужно было угадать замысел партнера и выиграть борьбу. С последним возникли самые большие трудности – Роман проиграл 83% дуэлей. И ни разу не пробил.

Яремчук лишь несколько раз зацепился за мяч, но пытался подыгрывать партнерам. В начале встречи отдал под удар Пересу. Больше никак повлиять на игру не удалось. В попытках оживить команду тренер снял Романа сразу после первого тайма. Его заменил Дуро. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6, FotMob – 6.1.

Бетис победил с запасом. Еще в первом тайме хозяева доминировали, угрожая в основном из флангов. Справа постоянно подключался Бельерин и шел в дриблинг Диао, а слева врывался Родри. Но забивал Бетис на стандартах. Диао сыграл на добивании после штрафного, а Рока замкнул подачу Иско с углового.

Иско был явно лучшим на поле. Создал четыре момента для партнеров и дважды сам опасно пробивал. Если бы не реакция Мамардашвили, Валенсия получила бы позорный разгром. Бетис и так забил пять мячей, однако голы Родри и Иглесиаса арбитры отменили из-за офсайдов. Абде под занавес встречи положил последний гол.

Бетис набрал 12 очков и поднялся на 7 место Примеры. Валенсия по итогам тура опустилась на 9 строчку.