Українські легіонери в Ла Лізі зазнали нищівних поразок у 8 турі. "Футбол 24" розповідає про реакцію іспанських ЗМІ та фанатів.

Жирона розгромно поступилась Реалу і втратила лідерство. Віктор Циганков запам'ятався насамперед змарнованим моментом за рахунку 0:0. Зрештою він провів на полі лише 45 хвилин через пошкодження. Натомість Артем Довбик розлютив деяких фанатів "біло-червоних" своїм очевидним недоліком.

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Іспанські ЗМІ писали про пограбування господарів руками Беллінгема, а також намагались зрозуміти причини варварського фолу Начо. Як з'ясувалося, центрбек Реала – рецидивіст.

Роман Яремчук теж не може похвалитися хорошими результатами. Бетіс розбив знекровлену травмами Валенсію, а наш форвард був замінений у перерві. Отримавши водночас перші критичні відгуки від валенсійської преси. Чим дорікнули Роману, дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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