Первый заместитель директора "Харьковских тепловых сетей" Сергей Волык стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств. Ему уже вручили подозрение.

"Как мы выяснили, в 2022 году "Харьковские тепловые сети" (далее – "ХТС") заключали прямые контракты с фирмами, а документы так и не появились в Prozorro. И через некоторое время адреса, название и учредители компаний-подрядчиков изменились до неузнаваемости.

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Яркий пример: ООО "Углеметтрейдинг" получило от "ХТМ" 140 миллионов гривен за трубы. Основателем и директором фирмы был Денис Фролов. Человек с таким ФИО был известен как коммерческий директор Днепровского металлургического завода, который занимается производством труб. Этот завод принадлежит группе DCH Александра Ярославского. Именно в Металлисте много лет работал подозреваемый Сергей Волик", – сообщает Объектив.

По информации ресурса "Мова Футболу", экс-директор харьковского Металлиста времен Александра Ярославского, который ушел на государственную службу в 2018 году, является также директором благотворительного фона "Фонд поддержки сборной команды Украины по футболу". Собственниками организации являются четыре футбольных клуба: Металлург, Шахтер, Таврия и Металлист. Компания сейчас находится "в состоянии прекращения".

Напомним, 11 апреля в НАБУ сообщили о разоблачении организованной группы, созданной в 2022 году, которая завладела государственными средствами и деньгами международных партнеров Украины, необходимыми для восстановления критической инфраструктуры Харькова. Организатор группы, один из влиятельных бизнесменов вступил в сговор с первым заместителем гендиректора "ХТМ". Сделка предусматривала оформление договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли, которые "ХТМ" заключало с фигурантом без проведения торгов, прикрываясь военным положением. В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн.

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