Форвард Жироны и сборной Украины Артем Довбик своей результативностью в чемпионате Испании вызвал большой интерес европейских клубов.

Недавно появилась информация, что за 26-летним нападающим следят три клуба АПЛ, которым импонирует быстрая адаптация и высокая результативность Довбика в чемпионате Испании

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Однако претенденты на форварда сборной сборной Украины есть и в Ла Лиге. За выступлениями Артема Довбика следят испанские гранды – Барселона и Атлетико Мадрид. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в Twitter.

Инсайдер подтверждает интерес клубов АПЛ к форварду Жироны, которая ушла на рождественскую паузу в статусе второй команды Ла Лиги, уступая Реалу только по дополнительным показателям.

Напомним, Довбик перешел в Жирону в августе 2023 года из СК Днепр-1. Форвард сборной Украины сыграл в чемпионате Испании 17 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го.

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