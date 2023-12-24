Прошлым летом Довбик перебрался в Каталонию из СК Днепр-1. Хотя прямым конкурентом Артема является Кристиан Стуани, ему удалось не просто ворваться в стартовый состав Жироны, но и стать звездой на уровне всего чемпионата Испании.

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За первую половину сезона украинец провел за свой новый клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. В частности, 11+4 в рамках чемпионата – показатели на уровне лучших нападающих Ла Лиги.

Пресс-служба лиги поражена таким дебютом и в канун Рождества предлагает насладиться всеми результативными действиями Артема Довбика. Видео было опубликовано на YouTube-канале Ла Лиги.

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