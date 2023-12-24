Артем Довбик становится лакомым кусочком для все большего количества команд – к желающим подписать нападающего присоединились несколько представителей сильнейшей лиги мира.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик попал в сферу интересов сразу трех клубов АПЛ, сообщает Fichajes.

В Жироне спрогнозировали количество голов, которые забьет Довбик – украинцу предвещают борьбу за культовый трофей

По информации источника, 26-летнего бомбардира хотят видеть в своем составе Вест Хэм (скорость и физические характеристики Довбика идеально подходят Дэвиду Мойесу), Фулхэм (Артем должен заменить мексиканца Рауля Хименеса) и Астон Вилла (украинец мог бы прекрасно подойти под систему Унаи Эмери).

Напомним, Довбик проводит феерический сезон в Ла Лиге – после 18-ти туров в активе нашего земляка 11 голов и 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро. Его Жирона завершила 2023 год на втором месте, набрав 45 очков (у лидера Примеры – Реала – столько же, но мадридцы опережают каталонцев по дополнительным показателям).

К слову, Астон Вилла после 18-ти туров идет в турнирной таблице АПЛ третьей, Вест Хэм – шестой, а Фулхэм занимает 12-ю строчку.

Довбик – украинская мультиварка за 80 млн, грубость Яремчука покорила сердца Валенсии