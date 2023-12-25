Нещодавно з'явилася інформація, що за 26-річним нападником стежать три клуби АПЛ, яким імпонує швидка адаптація і висока результативність Довбика у чемпіонаті Іспанії.

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Однак, претенденти на форварда збірної збірної України є і в Ла Лізі. За виступами Артема Довбика стежать іспанські гранди – Барселона і Атлетіко Мадрид. Про це повідомив журналіст Екрем Конур у Twitter.

Інсайдер підтверджує інтерес клубів АПЛ до форварда Жирони, яка пішла на різдвяну паузу в статусі другої команди Ла Ліги, поступаючись Реалу лише за додатковими показниками.

Нагадаємо, Довбик перейшов у Жирону в серпні 2023 року зі СК Дніпро-1. Форвард збірної України зіграв у чемпіонаті Іспанії 17 матчів. забив 11 голів та віддав 4 асисти.Його контракт з клубом розрахований до літа 2028-го.

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