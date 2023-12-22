Украинский форвард Жироны Артем Довбик сумел забить за каталонский клуб уже в третьем матче подряд, правда, это не помогло переиграть на выезде Бетис (1:1). Жирона на зимний перерыв идет с одинаковым количеством очков, что и мадридский Реал (у "сливочных" лучшая разница забитых и пропущенных голов и победа в очном противостоянии).

Понемногу набирает в Валенсии Роман Яремчук. Несмотря на отсутствие голов наш нападающий удостоился комплиментов от болельщиков "летучих мышей". Андрей Лунин продолжает добавлять головной боли своей качественной игрой наставнику Реала Карло Анчелотти – итальянский специалист никак не решится объявить украинца № 1 в рамке ворот "сливочных". Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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