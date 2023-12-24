Минулого літа Довбик перебрався в Каталонію з СК Дніпро-1. Хоча прямим конкурентом Артема є Крістіан Стуані, йому вдалося не просто увірватися в стартовий склад Жирони, а й стати зіркою на рівні усього чемпіонату Іспанії.

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За першу половину сезону українець провів за свій новий клуб 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач. Зокрема, 11+4 в рамках чемпіонату – показники на рівні найкращих форвардів Ла Ліги.

Прес-служба ліги вражена таким дебютом і напередодні Різдва пропонує насолодитися усіма результативними діями Артема Довбика. Відео опублікували на YouTube-каналі Ла Ліги.

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