16 - Fastest players to score 10 goals in LaLiga in the 21st century:



Robert Lewandowski 10

?????? Jude Bellingham 10

Zlatan Ibrahimović 12

Cristiano Ronaldo 13

Radamel Falcao 15

Tony Sanabria 15

Aubameyang 15

Giuseppe Rossi 16

ARTEM DÓVBYK 16



