Украинский нападающий, оформив дубль в ворота Алавеса (3:0), помог каталонцам одержать 14 победу в 17 турах чемпионата Испании. Артем Довбик записал в свой актив уже 10 голов.

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Для того чтобы оформить 10 мячей, украинцу понадобилось 16 матчей. Довбик таким образом попал в рейтинг лучших игроков Ла Лиги в XXI веке по количеству игр, необходимых на первые 10 голов в чемпионате, как информирует статистический портал Opta.

Абсолютными лидерами рейтинга являются Роберт Левандовски из Барселоны и Джуд Беллингем из Реала. Им понадобилось всего 10 матчей, чтобы оформить 10 голов.

Напомним, что Артем Довбик делит второе место с Майоралем в таблице бомбардиров. Больше забил в текущем сезоне только Беллингем – 13.

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