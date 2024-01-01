Как сообщалось ранее, украинский форвард Жироны Артем Довбик стал главной трансферной целью Челси в зимнее трансферное окно. Наставник "синих" Маурисио Почеттино уже обратился к боссам клуба с просьбой приобрести результативного нападающего.

Довбик может стать партнером Мудрика в Челси – украинский форвард Жироны № 1 в шорт-листе Почеттино

По информации The Mirror, лондонцы готовы предложить испанцам за их звезду 39 млн фунтов стерлингов.

Напомним, Артем перешел в Жирону в августе 2023 года и за это время провел за каталонцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Его контракт с испанцами действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.

К слову, ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны мадридского Атлетико, Барселоны, Вест Хэма, Фулхэма и Астон Виллы.

Отметим, что трансфер украинца в это зимнее окно фактически невозможен – Артем уже был заигран за 2 клуба (СК Днепр-1 и Жирону), а футбольные правила запрещают выступать за три коллектива в течение одного сезона. Поэтому даже если кто-то приобретет Довбика зимой, то до лета практической пользы от него не будет.

Довбик – украинская мультиварка за 80 млн, грубость Яремчука покорила сердца Валенсии