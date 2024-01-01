Як повідомлялось раніше, український форвард Жирони Артем Довбик став головною трансферною ціллю Челсі у зимове трансферне вікно. Наставник "синіх" Маурісіо Почеттіно вже звернувся до босів клубу з проханням придбати результативного нападника.

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За інформацією The Mirror, лондонці готові запропонувати іспанцям за їхню зірку 39 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Артем перейшов у Жирону у серпні 2023 року і за цей час провів за каталонців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 5 асистів. Його контракт з іспанцями чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює нападника у 28 млн євро.

До слова, раніше повідомлялось про інтерес до Довбика з боку мадридського Атлетіко, Барселони, Вест Хема, Фулхема та Астон Вілли.

Зазначимо, що трансфер українця у це зимове вікно фактично неможливий – Артем вже був заграний за 2 клуби (СК Дніпро-1 та Жирону), а футбольні правила забороняють виступати за три колективи протягом одного сезону. Тому навіть якщо хтось придбає Довбика взимку, то до літа практичної користі від нього не буде.

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