Довбик стал лучшим игроком Жироны в марте – форвард сборной Украины получил третью награду подряд
23:16 - Читати українською
Нападающий Жироны Артем Довбик продолжает собирать индивидуальные награды.
Жирона в своем твиттере сообщила результаты голосования за лучшего игрока в марте – им снова стал Артем Довбик.
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На награду, кроме украинца, претендовали Дейли Блинд, Ян Коуту, Иван Мартин и Кристиан Порту. Интересно, что Довбик становится лучшим игроком Жироны в третьем месяце подряд.
К слову, Артем сыграл в 4 матчах за Жирону в марте, а забивал лишь в ворота Бетиса – форвард сборной Украины тогда отметился дублем.
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