Лунин пропустил уже на 2-й минуте со штрафного в исполнении Бернарду Силвы, который застал врасплох Андрея. Однако, украинец справился с этим и провел уверенный матч, спасая в нескольких эпизодах, в частности, с ударами Холанда и Бернарду Силвы.

Испанские СМИ отметили ошибку Лунина, но также и то, как он показал свой характер. Несмотря на то, что статистические порталы поставили низкие оценки украинцу, Андрей точно не был худшим на поле. Больше всего досталось форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду, которого снова накрыл Антонио Рюдигер. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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