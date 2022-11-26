Нападающий СК Днепр-1 Артём Довбик снова имеет вариант с переходом к чемпионату Италии.

Середняк чемпионата Италии Салернитана интересуется возможностью подписать Довбика в зимнее трансферное окно, утверждает TuttoSalernitana.

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Отмечается, что клуб не намерен проводить полноценный трансфер, а хочет взять Артема в аренду, что противоречит планам СК Днепр-1. Переход Салернитана оценивает как ценный и не намерен тратить большие деньги после активной трансферной кампании.

В текущем сезоне Довбик провел 27 матчей за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, отличившихся 18 голами и 5 ассистами.

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