Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик знову має варіант з переходом до чемпіонату Італії.

Середняк чемпіонату Італії Салернітана цікавиться можливістю підписати Довбика в зимове трансферне вікно, стверджує TuttoSalernitana.

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Зазначається, що клуб не має наміру проводити повноцінний трансфер, а хоче взяти Артема в оренду, що суперечить планам СК Дніпро-1. Перехід Салернітана оцінює як коштовний та не має наміру витрачати великі гроші після активної трансферної кампанії.

У поточному сезоні Довбик провів 27 матчів за СК Дніпро-1 у всіх змаганнях, в яких відзначився 18 голами та 5 асистами.

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