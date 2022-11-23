"Контракт Добвика – это вопрос клуба. Сейчас он игрок СК Днепр-1, больше никаких комментариев по этому вопросу давать не буду. Он играет, забивает, пусть радует болельщиков Днепра и всей Украины.

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Думаю, конечно, сейчас он нападающий №1 в Украине. Это заметно невооруженным глазом. Конечно, не хотелось бы терять такого нападающего. Хотелось бы еще усилиться, но уже в межсезонье будем разговаривать с руководством. Впереди еще две тяжелые игры – против Кривбасса и Александрии", – заявил Красников в комментарии Football Hub.

Напомним, летом СК Днепр-1 отклонил несколько трансферных предложений по Довбику. В частности, речь шла о 10 миллионах евро от Трабзонспора. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел на клубном уровне 21 матч, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи. Контракт нападающего с днепрянами рассчитан еще на год.

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