Матч между СК Днепром-1 и Шахтером подарил украинскому чемпионату давно забытое ощущение большого события. Даже болельщики, которые лишь поверхностно следят за УПЛ, слышали о важности данного поединка и ждали его. "Спортклубовцы" подходили к встрече в статусе лидера, имея 5 очков преимущества над "горняками" (хотя у них была игра в запасе), поэтому результат битвы в Ужгороде имел огромное значение.

Йовичевич продолжил эксперименты, Кучер столкнулся с проблемами

Если по уровню футбола определить сильнейшего до стартового свистка было трудно, то по кадровому потенциалу дончане ощутимо превосходили. Игор Йовичевич даже позволил себе придержать Траоре в запасе. Кроме того, экс-коуч днепровцев оставил на банке экс-днепровца Лукаса Тейлора, продолжив эксперимент с использованием Бондара в роли правого фулбека. В центре обороны вышел Кривцов, а в опорной зоне появился Назарина.

Александр Кучер не смог использовать ключевого вингера – Амаша. Его удалось выцепить из лагеря сборной Алжира и даже внести в заявку как футболиста основы, но перед началом встречи Яниса заменил Танчик. Хавбек даже не тренировался. Кроме того, на скамейку пришлось вернуть опального Балули.

Феерический старт битвы

Первый тайм откровенно понравился. Команды демонстрировали приличные скорости и не собирались отказываться от своего стиля. Дебютный момент случился уже на 5-й минуте – это Довбик качнул Матвиенко и пробил метров с 20-ти под ближнюю штангу. Трубин парировал!

На старте встречи соперники не уступали друг другу в активности. СК Днепр-1 выглядел даже несколько лучше, однако на 17-й минуте именно "желто-чёрные" пропустили гол. Его провёл Мудрик, который принял передачу от Бондаренко и прорвался по левому флангу к линии штрафной. Свой проход Михаил завершил ударом по центру с коварным отскоком перед Валефом – голкипер не смог с ним справиться. 1:0!

Впрочем, всего через четыре минуты подопечные Александра Кучера сравняли счёт. И как! Адамюк перебросил мяч через оппонента и запустил передачу на Довбыка, а Артем вошёл на правый край штрафной и пяткой сбросил сферу Гуцуляку. Алексей покатил параллельно воротам на Пихалёнка, а тот пробил вторым касанием – Трубин же упал ещё после первого. 1:1!

Вторая половина первого тайма оказалась откровенно неудачной для "горняков". У команды Игоря Йовичевича практически ничего не получалось в атаке, а на 35-й получил травму Кривцов. Бондара пришлось перевести в центр обороны, а вместо Сергея вышел Тейлор.

Неугомонный Довбык делает игру

СК Днепр-1, в свою очередь, создал две шикарные возможности вырваться вперед. Обе в активе Довбыка. На 31-й он замкнул навес от Танчика ударом головой под дальнюю штангу (Трубин парировал), а на 36-й Артем пробил после подачи с углового – мяч прошел рядом с каркасом! В конце концов, свисток арбитра отправил команды отдыхать при 1:1 на табло.

Второй тайм "горняки" начали активнее, но Довбику было все равно. Через семь минут после возобновления игры нападающий получил передачу от Пихаленка, развернулся и мощно пробил из-за пределов штрафной – точно в ближний угол! 2:1. СК Днепр-1 неожиданно, но заслуженно повел в счёте.

Быстро ответить на этот гол Шахтеру не удалось. Следующие десять минут прошли без моментов, да и в целом остроты у ворот "желто-чёрных" не возникало. Игорь Йовичевич вынужден был реагировать, выпустив Траоре и Крыськива вместо Сикана и Назарины.

Финальный провал Шахтера

Этот ход дал необходимый импульс "горнякам". Уже на 65-й минуте Мудрик должен был сравнивать счёт, ворвавшись на левый край штрафной и мощно пробив низом, однако Валеф парировал. На 68-й же Крыськив раскачал защитников и бахнул с острого угла, но голкипер выручил и здесь!

Казалось, что Шахтер перехватил инициативу, однако довольно быстро СК Днепр-1 выровнял ход встречи. Начиная с 70-х минут, подопечные Александра Кучера уверенно защищали результат, выигрывая единоборства и не подпуская соперника к периметру собственной штрафной. Выход Петряка вместо Степаненко на 80-й минуте никак не помог дончанам.

"Горняки" так ничего и не создали. В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу СК Днепра-1! "Желто-чёрные" набрали 35 очков, оторвавшись от Шахтера аж на восемь зачетных баллов (а от Динамо - на все 12). Разве это не заявка на чемпионство?

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