Украинский бомбардир отличился голами в матче 17-го тура против Алавеса.

Довбик и Цыганков обвалили коэффициент на чемпионство Жироны в Ла Лиге в 278 раз

Довбик открыл счет на 23-й минуте встречи. Голкипер парировал удар Яна Коуту, но удобно на голову нападающему Жироны – 1:0. Для Артема это девятый гол в 16-м матче Ла Лиги.

Не заставил себя ждать и голевой юбилей. После перерыва безудержный Коуту заработал пенальти, который вверили Довбику. Наш легионер пробил по центру, а Сивера улетел в угол. Форвард Жироны догнал Борха Майораля на второй строчке гонки бомбардиров Ла Лиги. Впереди Джуд Беллингем (13).

Реал разгромил Вильярреал, снова вырвавшись в лидеры Ла Лиги – Лунин скучал в основе, но пропустил гол