Довбик оформил дубль на юбилей в чемпионате Испании – видео голов
18 декабря 22:40 - Читати українською
Артём Довбик продолжает покорять испанскую Ла Лигу в составе Жироны.
Украинский бомбардир отличился голами в матче 17-го тура против Алавеса.
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Довбик открыл счет на 23-й минуте встречи. Голкипер парировал удар Яна Коуту, но удобно на голову нападающему Жироны – 1:0. Для Артема это девятый гол в 16-м матче Ла Лиги.
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