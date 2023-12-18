Український бомбардир відзначився голом у матчі 17-го туру проти Алавеса.

Довбик і Циганков обвалили коефіцієнт на чемпіонство Жирони в Ла Лізі у 278 разів

Довбик відкрив рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Голкіпер парирував удар Яна Коуту, але зручно на голову нападнику Жирони – 1:0. Для Артема це дев'ятий гол у 16-му матчі Ла Ліги. Форвард Жирони наздогнав Антуана Грізманна на третій сходинці перегонів бомбардирів. Попереду лише Майораль (10) і Беллінгем (13).

Нагадаємо, Віктор Циганков пропускає матч проти Алавеса через травму.

Girona’s # 9 has scored his 9th of the season! 9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣



Artem Dovbyk has opened the scoring v Alaves after some mayhem in the box



The Ox of a CF leaps highest to nod it into the net



1-0



Girona going top again as it stands! pic.twitter.com/VMYc2Yh5eY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 18, 2023

Реал розгромив Вільяреал, знову вирвавшись у лідери Ла Ліги – Лунін нудьгував у основі, але пропустив гол