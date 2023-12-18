Довбик знову забив у чемпіонаті Іспанії – відео гола
22:33 - Читать на русском
Артем Довбик продовжує підкорювати іспанську Ла Лігу у складі Жирони.
Український бомбардир відзначився голом у матчі 17-го туру проти Алавеса.
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Довбик відкрив рахунок на 23-й хвилині зустрічі. Голкіпер парирував удар Яна Коуту, але зручно на голову нападнику Жирони – 1:0. Для Артема це дев'ятий гол у 16-му матчі Ла Ліги. Форвард Жирони наздогнав Антуана Грізманна на третій сходинці перегонів бомбардирів. Попереду лише Майораль (10) і Беллінгем (13).
Нагадаємо, Віктор Циганков пропускає матч проти Алавеса через травму.
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