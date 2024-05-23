Двое строителей стадиона Камп Ноу в Барселоне получили легкие ранения во время драки, которая произошла в четверг утром возле главного входа по улице Аристидес Майоль. В ней приняли участие несколько сотрудников, ответственных за работу по реконструкции стадиона. Об этом информирует Cope.

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Сообщается, что строители что-то не поделили и применили в драке рабочие инструменты. По итогам инцидента двое работников получили ранения – на место были вызваны медики, которые оказали пострадавшим первую помощь. Согласно источнику, четверо рабочих были задержаны полицией.

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