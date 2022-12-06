"Не было никакой накачки. Вся команда была настроена. Я в этом матче увидел настоящий СК Днепр-1. Чувствовал, что мы эту игру точно не проигрываем. Никто нас не накачивал. Мы не получили никаких премиальных за Шахтер. И за Динамо тоже.

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Все думают, что нам дают какие-нибудь такие премиальные, но пока нам ничего не давали. Была мотивация показать себя. Это был матч за первое место, и это была главная мотивация команды. Видел по своим партнерам, что они настроены на этот матч.

Премиальные за первое место по итогам первой части сезона? Пообещали. Как дадут, так я скажу. Пока не могу ничего комментировать. Пока ничего нет", – поделился Довбик в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи. Днепряне завершили первый круг УПЛ на первом месте с 35 очками, а у второго Шахтера 30 пунктов (и игра в запасе).

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