"Конечно, буду болеть за Динамо, это без каких-то раздумий. Сложно сказать, в чью пользу закончится матч, потому что в таких играх не совсем легко спрогнозировать счет. Буду надеяться, что в пользу Динамо, поскольку вернется интрига.

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Интрига всегда добавляет положительных эмоций. Болельщики будут переживать до последнего, кто же станет чемпионом. Но игра будет очень непростая для обеих команд, потому что и Шахтер сейчас в хорошей форме, набирает важные для себя очки, и Динамо также в достаточно хорошем ритме работает, демонстрирует хорошую качественную игру, которая подтверждается результатом.

Как оцениваю работу Шовковского в Динамо? К большому сожалению, у меня не было возможности посмотреть игры Динамо целиком. Пересматриваю забитые голы, яркие моменты, лучшие моменты в сжатом таком режиме. Поэтому могу оценить с двух сторон. Первое, с точки зрения результата, – десять из десяти. То, что дал Шовковский, – глоток свежего воздуха, игроки ожили, поверили в себя. В последних играх при Луческу видел, что игроки психологически истощены, как выжатый лимон. Поэтому здесь надо было действовать. И вот сейчас Шовковский с точки зрения результатов на все 100 справляется со своей работой.

По игре, трудно сказать, но почему-то мне кажется, что это стандартная, оригинальная, традиционная динамовская игра, агрессивная, контратакующая, дисциплинированная. Это выводы, которые сделал после просмотра отдельных отрезков. Нравится сейчас то, что команда прогрессирует, команда живая. И это очень важно, когда игроки чувствуют в себе уверенность. Надеюсь, что у них получится взять три очка и держать напряжение до последнего тура", – сказал Морозюк в комментарии Tribuna.

Напомним, дуэль между Шахтером и Динамо состоится уже сегодня, 11 мая, на Арене Львов. Начало встречи в 18:00.

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