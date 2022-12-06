"Не було ніякого накачування. Вся команда була налаштована. Я в цьому матчі побачив справжній СК Дніпро-1. Відчував, що ми цю гру точно не програємо. Ніхто нас не накачував. Ми не отримали ніяких преміальних за Шахтар. І за Динамо теж.

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Всі думають, що нам дають якісь такі преміальні, але поки нам нічого не давали. Була мотивація показати себе. Це був матч за перше місце, і це була головна мотивація для команди. Бачив по своїх партнерах, що вони налаштовані на цей матч.

Преміальні за перше місце за підсумками першої частини сезону? Пообіцяли. Як дадуть, то я скажу. Поки що не можу нічого коментувати. Поки що нічого немає", – поділився Довбик в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі. Дніпряни завершили перше коло УПЛ на першому місці з 35 очками, а у другого Шахтаря 30 пунктів (і гра в запасі).

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