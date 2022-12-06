"Не хочу ходить и просить": Довбик объяснил, почему не намерен продлевать контракт с СК Днепр-1
Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик настроен сменить клубную прописку.
"Новый контракт? Я не хочу каждое трансферное окно ходить и просить, чтобы меня отпустили куда-нибудь. Потому принял решение, что ничего подписывать не буду.
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Я настроен ничего не подписывать сейчас, а дальше все зависит от клуба. Какие цифры бы не предложили, но мне интересно заиграть в топ-чемпионате", – поделился Довбик в интервью журналисту Игорю Бурбасу.
Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Артема продолжают сватать в европейские клубы, в частности, в чемпионат Италии.
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