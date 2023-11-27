"У Довбика травма левой икроножной мышцы. До конца не понятно, когда именно игрок получил травму, ведь во всех превью до матча Артема беспрекословно видели в стартовом составе. Поэтому есть резон подозревать, что травма произошла на предигровой тренировке или даже на разминке.

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Травма икроножной мышцы является одной из самых неприятных мышечных травм, ведь ввиду анатомической структуры (близость к "камбале" и ахиллова сухожилия) и расположения (постоянно внизу, что способствует отеку) мышца долго заживает и часто рецидивирует.

Нет под рукой научных подтверждений, поэтому позволю себе руководствоваться собственным опытом. "Икры" – это действительно головная боль для спортивных врачей и физио. Неизвестно, какой именно степени травма и задействован ли там ахилл, но если травма мышцы подтвердится, то Артем вылетел минимум на 3-4 недели.

Хочется верить, что игрока сняли с матча чисто с целью предосторожности, и все закончится спазмом или перетренированностью, но отсутствие в заявке может свидетельствовать о худшем. Ждем официальной информации", – написал Бабелюк в Telegram.

Если худшие опасения подтвердятся, то Довбик может больше не сыграть в этом году. Последний матч в 2023-ом Жирона проведет 21 декабря против Бетиса.

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