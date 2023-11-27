Довбик рискует больше не сыграть в этом году: "Одна из самых неприятных мышечных травм"
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк оценил тяжесть травмы неожиданно выпавшего из заявки Жироны Артема Довбика.
"У Довбика травма левой икроножной мышцы. До конца не понятно, когда именно игрок получил травму, ведь во всех превью до матча Артема беспрекословно видели в стартовом составе. Поэтому есть резон подозревать, что травма произошла на предигровой тренировке или даже на разминке.
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Травма икроножной мышцы является одной из самых неприятных мышечных травм, ведь ввиду анатомической структуры (близость к "камбале" и ахиллова сухожилия) и расположения (постоянно внизу, что способствует отеку) мышца долго заживает и часто рецидивирует.
Нет под рукой научных подтверждений, поэтому позволю себе руководствоваться собственным опытом. "Икры" – это действительно головная боль для спортивных врачей и физио. Неизвестно, какой именно степени травма и задействован ли там ахилл, но если травма мышцы подтвердится, то Артем вылетел минимум на 3-4 недели.
Хочется верить, что игрока сняли с матча чисто с целью предосторожности, и все закончится спазмом или перетренированностью, но отсутствие в заявке может свидетельствовать о худшем. Ждем официальной информации", – написал Бабелюк в Telegram.
Если худшие опасения подтвердятся, то Довбик может больше не сыграть в этом году. Последний матч в 2023-ом Жирона проведет 21 декабря против Бетиса.
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