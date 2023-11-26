Нападающий Жироны Артем Довбик рассказал, как в клубе реагировали на то, что он с Виктором Цыганковым немало занимаются в зале и после тренировок.

"Как меня называют в команде? На меня сейчас "машина" говорят часто. Стуани называет меня "Пичичи" – постоянно говорит: "Хай, Пичичи!". Ну, это только Стуани так называет. А так, в принципе, просто "Артём", "машина", ничего такого. Думаю, они видят, как мы в зале занимаемся с Витей – и говорят: "Крейзи". Бывает, после игры мы можем пойти в зал – для испанцев это немножко как-то дико. Они смотрят на это и думают: "Да нет, ну куда?"

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Бывало, что на следующий день после игры у нас есть программа – мы выполняем упражнения на силу. Они смотрят на нас и говорят: "Вау, вы после игры такую нагрузку даете?" А мы с Витей уже привыкли, поэтому чувствуем себя очень хорошо после этих упражнений.

Знаю, что сначала они были немного в шоке, потому что Витя первый был. А потом они видят, что это дает результат – и поняли, что мы, видимо, немного из другого теста, чем испанцы. Если немного холодно – испанец уже в перчатках, в шапке весь стоит. Мы как бы немножко из другого теста", – поделился Довбик в интервью Sportarena.

Отметим, что Артем после перехода в Жирону сыграл в 16 матчах, в которых отметился 8 голами и 6 ассистами.

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