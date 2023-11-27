"У Довбика травма лівого литкового мʼязу. До кінця не зрозуміло, коли саме гравець отримав травму, адже у всіх превʼю до матчу Артема беззаперечно бачили у стартовому складі. Тому є резон підозрювати, що травма сталася на передігровому тренуванні або навіть на розминці.

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Травма литкового мʼязу є одною з найнеприємніших мʼязових травм, адже зважаючи на анатомічну структуру (близькість до "камбали" та ахіллового сухожилля) та розташування (постійно внизу, що сприяє набряку) мʼяз довго заживає та часто рецидивує.

Немає під рукою наукових підтверджень, тому тут дозволю собі керуватися власним досвідом. "Ікри" – це дійсно головний біль для спортивних лікарів та фізіо. Невідомо, якого саме ступеню травма і чи задіяний там ахілл, але якщо травма мʼязу таки підтвердиться, то Артем вилетів мінімум на 3-4 тижні.

Хочеться вірити, що гравця зняли з матчу чисто з цілей перестороги, і все закінчиться спазмом чи перетренованістю, але відсутність у заявці може свідчити про гірше. Чекаємо офіційної інфи", – написав Бабелюк у Telegram.

Якщо найгірші побоювання підтвердяться, то Довбик може більше не зіграти цього року. Останній матч у 2023-му Жирона проведе 21 грудня проти Бетіса.

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