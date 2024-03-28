Пресс-служба каталонцев сняла видео о языках, которые встречаются в коллективе. Украинский доверили представить Артему Довбику.

Довбик и Цыганков сошлись в челлендже на тренировке Жироны – уверенная победа Артема

Вместе с нашим форвардом участие приняли венгр Антал Яакобишвили, колумбиец Джон Солис и местный Арнау Мартинес, который отвечал за каталанский. Они по очереди дублировали различные термины на своих родных языках. Не обошлось без курьезов в титрах – "угловой" Довбика почему-то перекрутили на "уголок".

Следующий матч Жирона проведет 31 марта, принимая Бетис. Команда Довбика и Цыганкова очень хочет сохранить место в зоне ЛЧ – за 9 туров до финиша чемпионата есть запас в 7 очков.

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