"Футбол 24" проанализировал выступления украинцев в Испании в последних матчах Ла Лиги. Андрей Лунин неожиданно сможет получить еще один шанс в Реале, Артем Довбик и Виктор Цыганков "предали" Жирону, а Роман Яремчук снова не впечатляет в составе Валенсии.

Артем Довбик не отличается результативными действиями в составе Жироны уже на протяжении 7 матчей, из-за чего был раскритикован испанской прессой. При этом Довбика обвинили в том, что он мыслями находится в сборной Украины перед важными матчами за выход на Евро-2024.

Цыганков же пропустил последнюю игру жиронцев из-за травмы, но поехал в расположение сборной Украины – это также удивляет испанских болельщиков и журналистов. Лунин, казалось, в ближайшее время должен потерять место в основе, чему должен был поспособствовать неоднозначный матч против Осасуны. Однако, новая травма Куртуа может сохранить украинцу место в основе Реала. А Яремчук неуверенно сыграл против Вильяреала, не нанеся ни одного удара по воротам. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Куртуа завершил тренировку Реала в слезах – новая тяжелая травма бельгийца дарит шанс жизни для Лунина