Прес-служба каталонців зняла відео про мови, які зустрічаються в колективі. Українську довірили представити Артему Довбику.

Довбик та Циганков зійшлись у челенджі на тренуванні Жирони – впевнена перемога Артема

Разом з нашим форвардом участь взяли угорець Антал Яакобішвілі, колумбієць Джон Соліс та місцевий Арнау Мартінес, який відповідав за каталанську. Вони по черзі дублювали різноманітні терміни своїми рідними мовами. Не обійшлось без курйозів у титрах – "кутовий" Довбика чомусь перекрутили на "куточок".

Наступний матч Жирона проведе 31 березня, приймаючи Бетіс. Команда Довбика і Циганкова дуже хоче зберегти місце в зоні ЛЧ – за 9 турів до фінішу чемпіонату є запас у 7 очок.

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