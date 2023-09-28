"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всего сердца", – написал Довбик на своей странице в социальной сети Instagram.

Цыганков оценил исторический успех Жироны, дав серьезное обещание болельщикам

Напомним, накануне Жирона на выезде одолела Вильярреал (2:1) – первый гол дело ног Артема. Победа позволила "бело-красным" выбиться в лидеры и стать первой каталонской командой за последние 70 лет, которой удалось после 7-ми туров возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании.

Уже в субботу, 30 сентября, подопечным Мичела Санчеса придется доказывать серьезность своих намерений в матче с Реалом, который в турнирке идет вторым и отстает на одно очко. Начало встречи в 19:30.

Жирона впервые в истории стала лидером Ла Лиги – Цыганков творит магию, ураганный Довбик продолжает голевую серию