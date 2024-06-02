Завершился 42-й тур испанской Сегунды, который определил команды, которые поднимутся в Ла Лигу напрямую, и те, которые поборются за последний шанс подняться в элиту путем плей-офф.

Сегунда 2023/24, 42-й тур

Эйбар – Овьедо – 4:3

Голы: Акече, 25, (пен.), Леон, 39, Корпас, 83, Стоичков, 90 – Борха Санчес, 5, Бастон, 81, 90+7

Вильяреал B – Расинг Сантандер – 1:0

Гол: Морено, 72

Леганес – Эльче – 2:0

Голы: де ла Фуэнте, 10, Крус, 45+5

Тенерифе – Вальядолид – 2:1

Голы: Луисми, 52, А. Родригес, 79 – Хосе Амо, 68, (аг.)

Эльдеренсе – Спортинг Хихон – 0:1

Гол: Меса, 57

Эспаньол – Картахена – 3:0

Голы: Пуадо, 55, Брейтвейт, 83, Меламед, 90+2

Перед стартом последнего тура только Вальядолид гарантировал себе выход в элиту испанского футбола, а еще сразу 6 клубов имели шанс выйти напрямую, попасть в плей-офф или остаться в Сегунде.

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Чемпионом чемпионата стал Леганес, который уверенно обыграл Эльче (2:0) и набрал 74 очка, опередив на 2 пункта Вальядолид. К слову, Андрей Лунин в свое время поиграл и за Вальядолид, и за Леганес, хотя украинца больше держали в запасе.

Третью строчку занял Эйбар, который сумел перестрелять Овьедо (4:3). Интересно, что и Овьедо также попал в плей-офф – третья экс-команда Лунина завершила сезон шестой, опередив Расинг Сантандер по дополнительным показателям. Еще 2 места в плей-офф заняли Эспаньол и Спортинг Хихон – четвертое и пятое места соответственно.