"Шаг за шагом мы стараемся сделать наших болельщиков счастливыми. Продолжим", – написал Цыганков на своей странице в социальной сети Instagram.

Жирона впервые в истории стала лидером Ла Лиги – Цыганков творит магию, ураганный Довбик продолжает голевую серию

Напомним, накануне Жирона на выезде одолела Вильярреал (2:1) и впервые в истории возглавила турнирную таблицу Ла Лиги – команда пока не знала вкуса поражений и после 7-ми туров набрала 19 очков, на 1 балл опережая Реал.

К слову, оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков – вышли против Вильярреала в основе и сыграли 69 и 88 минут соответственно. Довбик на 56-й минуте открыл счет в матче, записав в свой актив уже третий мяч в сезоне (при двух ассистах). Цыганков в текущем чемпионате имеет гол плюс пас.