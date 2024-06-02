"Мы разочарованы конечным результатом. Я ребят поблагодарил. Нам не стыдно за чемпионат, не стыдно за плей-офф. Кое-что получилось, кое-что не получилось. Мы готовились как к одной игре, так и ко второй. Не хватило мастерства, да и все.

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Относительно неожиданных изменений в старте... Мы выпустили более свежих футболистов, они должны были вымотать Оболонь, а потом выпустили группу атаки, которая у нас считается основной. Этот план работал. Мы забили, выигрывали, но ни в какие планы не входит пропущенный мяч – это всегда так.

Потом мы хотели играть через пас, но когда начинаешь играть через пас против Оболони, они тебе не дают принимать мяч, постоянно прессингуют, на плечах сидят друг у друга футболисты, не дают играть. Но мы все равно старались, пробовали. Иногда удавалось, иногда не удавалось. А стандартное положение – это нормально. Мы над ними работаем, в чемпионате очень много забили. К сожалению, в плей-офф два пропустили – это уже такой жирный минус. А так сработали нормально.

Сидней (автор единственного мяча, – прим.) просил замену, еле-еле ходил, бегал. Но мы его держали-держали, знали, что он может на стандартах. Уже в обороне он не отрабатывал, потому что у него не было сил. Но парень с характером – добегал, забил, и все.

Эти 2 матча с командой УПЛ стали очень информативными. Чтобы футболисты прибавляли в футбольном плане, надо больше игр играть с такими командами как Оболонь. Тогда футболисты будут расти. В Первой лиге не всегда так удается. Мы не будем обижать Первую лигу, там также очень хорошие команды, но уровень мастерства совсем другой.

Сохраняет ли Левый берег амбиции на УПЛ? Мы еще с президентом не разговаривали на эту тему. Мы все жили сегодняшней игрой и вообще ни о чем не разговаривали. Посмотрим, немножко остынем после этой игры, уже будем какие-то планы вынашивать", – сказал Первак в комментарии УПЛ ТВ.

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