Накануне Жирона в рамках 7-го тура Ла Лиги на выезде одолела Вильяреал (2:1), доведя серию побед в чемпионате до шести матчей подряд. К слову, первый гол команды забил Артем Довбик.

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По информации OptaJose, Жирона стала первой каталонской командой, которая возглавила турнирную таблицу после 7-ми туров за последние 70 лет. Последний раз это удавалось Эспаньолу в сезоне 1952/53.

Кроме того, "бело-красные" повторили достижение среди команд, которые никогда не были чемпионами, но в стартовых семи турах набрали 19 очков. Ранее этим дважды мог похвастаться Эспаньол (1932/33, 1952/53) и хихонский Спортинг (1979/80).

Уже в субботу, 30 сентября, Жирону ждет настоящее испытание – подопечные Мичела Санчеса в рамках 8-го тура Примеры будут принимать Реал, который в турнирке идет вторым и отстает на одно очко.

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1953 - Excluyendo al Barcelona, el @GironaFC es el primer equipo catalán que lidera la clasificación de @LaLiga en solitario más allá de la jornada 7 desde el Espanyol en la jornada 22 en la temporada 1952/53. Asombroso. pic.twitter.com/Z21rBPuncD — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023