Жирона благодаря Довбику и Цыганкову повторила историческое достижение в Ла Лиге, которое держалось 70 лет
Дуэт украинцев приобщился к невероятному достижению каталонского клуба.
Накануне Жирона в рамках 7-го тура Ла Лиги на выезде одолела Вильяреал (2:1), доведя серию побед в чемпионате до шести матчей подряд. К слову, первый гол команды забил Артем Довбик.
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По информации OptaJose, Жирона стала первой каталонской командой, которая возглавила турнирную таблицу после 7-ми туров за последние 70 лет. Последний раз это удавалось Эспаньолу в сезоне 1952/53.
Кроме того, "бело-красные" повторили достижение среди команд, которые никогда не были чемпионами, но в стартовых семи турах набрали 19 очков. Ранее этим дважды мог похвастаться Эспаньол (1932/33, 1952/53) и хихонский Спортинг (1979/80).
Уже в субботу, 30 сентября, Жирону ждет настоящее испытание – подопечные Мичела Санчеса в рамках 8-го тура Примеры будут принимать Реал, который в турнирке идет вторым и отстает на одно очко.
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