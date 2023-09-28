"Ще один чудовий виступ. Ми отримуємо задоволення від того, що робимо, і граємо від щирого серця", – написав Довбик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Циганков оцінив історичний успіх Жирони, давши серйозну обіцянку уболівальникам

Нагадаємо, напередодні Жирона на виїзді здолала Вільяреал (2:1) – перший гол справа ніг Артема. Перемога дозволила "біло-червоним" вибитись в лідери і стати першою каталонською командою за останні 70 років, якій вдалось після 7-ми турів очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

Вже у суботу, 30 вересня, підопічним Мічела Санчеса доведеться доводити серйозність своїх намірів у матчі з Реалом, який у турнірці йде другим і відстає на одне очко. Початок зустрічі о 19:30.

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