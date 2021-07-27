Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик поделился мыслями об опыте, который получил за время выступлений на Евро-2020.

"Противостояние игрокам сборной Швеции на Евро-2020? Чувствуется, что интенсивность в тех чемпионатах, в которых они играют, высока. Они это показывают на поле. Против таких игроков трудно играть.

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Такие турниры проводятся нечасто, поэтому это огромный опыт для меня. Тренироваться с лучшими игроками в Украине – это опыт. Показать себя, засветиться, думаю, плюс для меня – участие в таком чемпионате", – поделился Довбик в комментарии Football Hub.

Напомним, Артем вышел на замену в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции и принес победу Украине на последних секундах.

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