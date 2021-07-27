Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився думками щодо досвіду, який отримав за час виступів на Євро-2020.

"Протистояння гравцям збірної Швеції на Євро-2020? Відчувається, що інтенсивність в тих чемпіонатах, в яких вони грають, висока. Вони це показують на полі. Проти таких гравців важко грати.

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Такі турніри проводяться нечасто, тому це величезний досвід для мене. Тренуватися з найкращими гравцями в Україні – це досвід. Показати себе, засвітитись, думаю, плюс для мене – участь в такому чемпіонаті", – поділився Довбик у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Артем вийшов на заміну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції та приніс перемогу Україні на останніх секундах.

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