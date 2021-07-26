СК Днепр-1 получит предложение от Трабзонспора по форварду Артему Довбику, сообщает Sabah.

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Ожидается, что представитель Суперлиги озвучит свое предложение днепрянам на этой неделе. Отмечается, что нападающий сборной Украины является приоритетным трансфером для "бордово-голубых", однако турки не будут бороться за 24-летнего футболиста, если СК Днепр-1 пригласит очень высокую цену. Резервным вариантом для турецкого клуба является возвращение в команду норвежского нападающего Александера Сьорлота из РБ Лейпциг.

Напомним, после Евро-2020 на Артема началась настоящая охота – интерес к украинцу проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьедад, Марсель, Торино, а также Динамо и Шахтер.

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