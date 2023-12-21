Жирона и ряд команд Ла Лиги не поддерживают создание нового турнира. Они продемонстрируют это в четверг, 21 декабря.

Суд ЕС 21 декабря принял решение, которое открыло двери к созданию Суперлиги. Впрочем, не все в футбольном мире довольны таким развитием событий.

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Как сообщает Ondacero, перед матчами 18-го тура чемпионата Испании все команды Ла Лиги, кроме Реала, выйдут на поле в футболках с надписью Gánatelo en el campo ("Побеждайте на поле").

В четверг, 21 декабря, будут сыграны 4 матча: Кадис – Реал Сосьедад, Алавес – Реал, Мальорка – Осасуна, а также Бетис – Жирона. Стоит напомнить, что за Жирону выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков. Последний, правда, не сыграет из-за травмы.

В чемпионате Испании единственными клубами, которые поддерживают идею создания Суперлиги являются Барселона и Реал.

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