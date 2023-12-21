Жирона та низка команд Ла Ліги не підтримують створення нового турніру. Вони продемонструють це у четвер, 21 грудня.

Суд ЄС 21 грудня ухвалив рішення, яке відчинило двері до створення Суперліги. Утім, не всі у футбольному світі задоволені таким розвитком подій.

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Як повідомляє Ondacero, перед матчами 18-го туру чемпіонату Іспанії всі команди Ла Ліги, окрім Реала, вийдуть на поле у футболках з написом Gánatelo en el campo ("Перемагайте на полі").

У четвер, 21 грудня, будуть зіграні 4 матчі: Кадіс – Реал Сосьєдад, Алавес – Реал, Мальорка – Осасуна, а також Бетіс – Жирона. Варто нагадати, що за Жирону виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Останній, щоправда, не зіграє через травму.

У чемпіонаті Іспанії єдиними клубами, які підтримують ідею створення Суперліги, є Барселона та Реал.

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