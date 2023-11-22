Украинский форвард Жироны Артем Довбик сразится за престижную награду в Испании.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока ноября в испанской Ла Лиге. Сообщает официальный сайт лиги.

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Также на награду номинированы Антуан Гризманн (Атлетико), Айосе Перес (Бетис), Анте Будимир (Осасуна) и Борха Майораль (Хетафе).

Стоит отметить, что Довбик в ноябре сыграл в двух поединках Ла Лиги, отличившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Напомним, Жирона неожиданно лидирует в испанской Ла Лиге, имея в своем активе 34 турнирных пункта после 13 сыгранных туров.

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