Форвард Жирони Артем Довбик позмагається за престижну нагороду в Іспанії.

Українець претендує на звання найкращого гравця листопада в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Довбик оцінив можливий трансфер із Жирони – відверта заява форварда збірної України

Також на нагороду номіновані Антуан Грізманн (Атлетіко), Айосе Перес (Бетіс), Анте Будімір (Осасуна) та Борха Майораль (Хетафе). Варто зазначити, що Довбик в листопаді зіграв в двох поєдинках Ла Ліги, відзначившись 2 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами.

Нагадаємо, Жирона неочікувано лідирує в іспанській Ла Лізі, маючи в своєму активі 34 пункти після 13 зіграних турів.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті