Довбик оценил возможный трансфер из Жироны – откровенное заявление форварда сборной Украины
Форвард сборной Украины и Жироны Артем Довбик сконцентрирован на выступлениях за свою команду.
"Трансферные слухи? Как-то уже спокойно к этому отношусь. Если продолжать, то все реально, все возможно.
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Я не смотрю на эти слухи, потому что сейчас у меня есть команда, в которой я доволен. Этот сезон, думаю, для каждого игрока нашей команды будет, как витрина и трамплин, дай Бог, в другие топ-клубы. Но сейчас я хочу думать только о команде, в которой я выступаю", – цитирует нападающего ВЗБІРНА.
Артем Довбик в текущем сезоне в составе Жироны сыграл в 14 матчах во всех турнирах. В активе украинского нападающего семь голов и шесть результативных передач.
Блестящая игра Довбика привлекла внимание нескольких европейских грандов, в частности Милана, Интера и Атлетико.
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