Форвард Жироны Артем Довбик заинтересовал Милан, сообщает Spazio Milan.

Ассист Цыганкова и гол Довбика в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона

По информации источника, украинец должен стать наследником Оливье Жиру – контракт 37-летнего француза завершается в конце сезона. В клубе делали ставку на Ноа Окафора и Луку Йовича, которых подписали в летнее трансферное окно, но уровень швейцарца и серба не устраивают "россонери".

Отмечается, что одним из главных кандидатов на усиление атаки Милана является Довбик, которого назвали "новым Шевченко". В клубе понимают, что трансфер украинца обойдется минимум в 20 млн евро, но готовы побороться за результативного форварда.

К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к Артему со стороны Интера и Атлетико Мадрид, а Жирона готова рассматривать предложения по украинцу от 30 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано